Pizzas Buitoni, chocolats Kinder : l'association Foodwatch porte plainte contre Nestlé et Ferrero

Foodwatch ne compte pas s'arrêter là. L'association, qui se bat pour une alimentation sans risques, saine et abordable pour tous et toutes, a annoncé, jeudi 19 mai, le dépôt de deux plaintes à Paris après des contaminations à des bactéries liées à la consommation de chocolats Kinder, du groupe Ferrero, et de pizzas surgelées Buitoni, propriété de Nestlé.

Ces deux plaintes, déposées dans l'après-midi au pôle Santé publique du parquet de Paris, visent sept infractions dont "mise sur le marché de produits préjudiciables à la santé, mise en danger de la vie d'autrui et tromperie aggravée". L'organisation à but non lucratif entend dénoncer "l'irresponsabilité de ces deux géants de l'agroalimentaire" et "casser le climat d'impunité face à ces multinationales". "Nestlé et Ferrero doivent rendre des comptes", estime Foodwatch dans un communiqué.