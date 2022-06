L'auteure de "Comment tuer son mari" a entamé sa peine de prison... pour le meurtre de son époux

Les lecteurs étaient toutefois loin de se douter que la fiction se mêlerait à la réalité sept ans plus tard. Un jour de juin 2018, les élèves avaient trouvé Daniel Brophy, le mari de l'écrivaine, sans vie sur le sol d'une salle de classe. Sa femme avait été arrêtée quelques jours plus tard et accusée de cet homicide. Après de longues années de procédure, elle en a finalement été reconnue coupable. Selon les procureurs, Nancy Crampton Brophy est passée à l'acte en raison de ses problèmes financiers...