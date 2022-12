L'Élysée condamné à verser une indemnité à un fonctionnaire victime de harcèlement

Le fonctionnaire reprochait à la présidence d’avoir méconnu "l’obligation" de protéger ses agents et de l’avoir rétrogradé au rang d’adjoint en février 2017. Sa mise à disposition a finalement pris fin en février 2018. Le tribunal estime cependant que ces décisions, pour "difficilement acceptables qu’elles soient par l’intéressé", ne traduisaient pas "une intention malveillante à son égard".

"Le harcèlement a été reconnu et c’est suffisamment rare dans la fonction publique pour être noté", a confié son avocate, Me Christelle Mazza, déplorant qu’aucune faute n’ait été imputée à l’administration. "Les juges pratiquent une forme d’autocensure et refusent d’arbitrer les pratiques managériales de l’État", a-t-elle conclu.