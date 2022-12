L’ex-numéro 1 mondial de tennis Boris Becker sorti de prison et expulsé du Royaume-Uni

Boris Becker, âgé de 55 ans, "a purgé sa peine et ne fait l'objet d'aucune restriction pénale en Allemagne", a précisé Christian-Oliver Moser, l’avocat de l’ancien joueur de tennis. De son côté, Elvira Becker, sa mère, a déclaré au Sun que le retour de son fils était le "meilleur cadeau de Noël".

Vainqueur de six tournois du Grand Chelem tout au long de sa carrière (1984 – 1999), celui qui fut longtemps surnommé "Boum Boum" pour son jeu très explosif vivait au Royaume-Uni depuis 2012, où il avait été reconnu coupable en avril d'avoir dissimulé ou transféré illicitement des centaines de milliers d'euros et de livres sterling pour ne pas régler ses dettes après avoir été déclaré en faillite. Initialement condamné à deux ans et demi de prison, Boris Becker n’a purgé que huit mois. Une libération anticipée possible grâce à une éligibilité à l’expulsion du territoire britannique en tant qu’étranger condamné à une peine supérieure à 12 mois de prison.

Selon des médias britanniques, son retour en Allemagne s’effectuerait dans un jet privé affrété par une société audiovisuelle, dont le nom n'a pas été rendu public, qui aurait payé une somme généreuse pour qu'il raconte son histoire.