L'ex-patron de la DGSE mis en examen pour "complicité de tentative d'extorsion"

En octobre 2022, Bernard Bajolet a été entendu et mis en examen. Il explique aux juges d'instruction avoir validé le principe d'une entrevue à l'aéroport, mais ne pas être entré dans les détails de sa mise en œuvre. Les noms des services et personnes chargées de ce dossier, ainsi que ceux des agents ayant mené l'entretien, ne seront jamais divulgués, protégés par le secret défense. Pour l'ex-patron de la DGSE, l'objectif était une prise de contact courte et sans contrainte, avec un homme considéré par l'institution comme insaisissable et avec qui de nombreuses tentatives de prises de contact antérieures avaient échoué.

"C'est une avancée qui est attendue de longue date, (...) qui très clairement remet en cause les pratiques de la DGSE dans le cadre du traitement de cette affaire", ont déclaré à l'AFP Me Nicolas Huc-Morel et William Bourdon, avocats d'Alain Duménil.