L'ex-secrétaire d'État Jean-Vincent Placé mis en examen pour "agressions sexuelles"

En novembre, trois autres ex-collaboratrices d'élus ont raconté à l'AFP avoir également subi des gestes déplacés de l'ex-secrétaire d'État : la première, Julie*, "à l'arrière d'un taxi en 2011" ; la seconde, Margaux*, "dans un restaurant en 2015" et au secrétariat d'État un an plus tard ; la troisième, Eléonore*, dans une discothèque de Lille en août 2015.

En mars 2021, Jean-Vincent Placé a été condamné à une amende pour harcèlement sexuel sur une gendarme chargée de sa sécurité.

En septembre 2018, il avait été condamné à trois mois de prison avec sursis et 1000 euros d'amende pour violences et outrages lors d'une soirée où il avait reconnu avoir été "extrêmement insistant" et "déplacé" avec une cliente.