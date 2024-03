L'expulsion de l'imam Mahjoub Mahjoubi confirmée par le Conseil d'État

Le Conseil d'Etat a confirmé vendredi l'expulsion de l'imam Mahjoub Mahjoubi, renvoyé en Tunisie en février dernier. Il estime que certains de ses prêches incitaient à la discrimination envers les femmes et les juifs.

L'imam de Bagnols-sur-Cèze (Gard) Mahjoub Mahjoubi avait été interpellé puis expulsé le 22 février vers la Tunisie. Saisi en référé, le tribunal administratif avait validé ce renvoi le 4 mars. Ce vendredi 29 mars, c'est le Conseil d'État qui a confirmé cette expulsion.

"Certains des propos tenus en public par l'intéressé, dans le cadre de prêches ayant eu une certaine audience, peuvent être tenus comme constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination envers les femmes", motive-t-il dans son jugement rendu en référé. Il évoque aussi "des actes de provocation à la haine ou à la violence contre des groupes de personnes" et notamment, "dans le contexte international actuel, des propos relatifs aux juifs" ainsi que "ceux critiquant la société française et valorisant la guerre sainte".

Le Conseil d'État note que Mahjoub Mahjoubi, étant marié à une Tunisienne vivant en France avec laquelle il a eu six enfants, "n'est pas dépourvu de toute attache en Tunisie", ce qui fait que l'expulser ne contrevient pas au respect de sa vie familiale.

Darmanin salue "une victoire importante contre l'islam radical"

Mahjoub Mahjoubi, visé par une enquête pour apologie du terrorisme et des prêches radicaux, avait été expulsé peu après son interpellation. Gérald Darmanin avait alors dénoncé un "'imam' radical aux propos inacceptables". Ce vendredi sur X, le ministre de l'Intérieur s'est réjoui d'une "victoire importante contre l’islam radical".

L'imam s'était fait connaître quelques jours avant son interpellation pour une vidéo circulant sur les réseaux sociaux dans laquelle il qualifiait le "drapeau tricolore" - sans préciser s'il s'agissait du drapeau français - de "drapeau satanique" qui n'aurait "aucune valeur auprès d'Allah". Il s'était ensuite défendu en évoquant un "lapsus", expliquant qu'il dénonçait en réalité les rivalités entre supporters des pays du Maghreb lors de la récente Coupe d'Afrique des nations de football.