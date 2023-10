L'expulsion de la militante palestinienne Mariam Abou Daqqa suspendue, l'État va faire appel

Bras de fer judiciaire à venir. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu vendredi l'arrêté d'expulsion visant Mariam Abou Daqqa. Arrivée légalement en France fin septembre pour y tenir des conférences, la militante du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) se trouve dans le viseur de l'exécutif depuis l'attaque déclenchée par le Hamas sur Israël. Or, en décidant de son expulsion, "le ministre de l'Intérieur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'expression et à sa liberté d'aller et venir", estime l'instance, dans son ordonnance dont l'AFP a eu connaissance.