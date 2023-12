"L'homme de la grange" bientôt identifié ? Un appel à témoins en France pour éclaircir le mystère

Un appel à témoins a été lancé en France pour identifier le corps d'un homme, retrouvé mort dans une grange anglaise en 2017. Selon l'autopsie, il aurait vécu les premières années de sa vie dans l'Hexagone. "La clé pour résoudre ce mystère se trouve en France", assure l'association à l'initiative de l'appel à témoins.

Mais qui était donc "l'homme de la grange" ? La réponse à cette question demeure toujours en suspens, six ans après la découverte d'un squelette, en 2017, dans une grange isolée du sud de l'Angleterre. Jamais identifié, ce corps serait celui d'un homme qui aurait vécu en France durant les premières années de sa vie, selon les résultats d'autopsie menés sur le cadavre. L'association Locate International, qui enquête sur les disparitions non résolues et les corps jamais identifiés, a donc lancé un appel à témoins dans l'Hexagone, vendredi 1er décembre, pour tenter de trouver de nouvelles pistes sur le profil de cet individu.

Plusieurs éléments de la vie de "l'homme de la grange" ont déjà pu être retracés jusqu'à présent. Selon les analyses, il devait avoir entre 35 et 50 ans au moment de sa mort. D'une taille d'environ 1m75, il était déjà décédé depuis un certain temps lors de la découverte de son corps, il y a six ans. L'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes de sa disparition et aucune correspondance ADN n'a été trouvée. Un portrait-robot de son visage a aussi été rendu public.

Le portrait-robot de "l'homme de la grange", jamais identifié depuis la découverte de son corps en 2017. - LOCATE INTERNATIONAL

Une jeunesse probablement passée dans le sud-est de la France

Mais de nouvelles recherches sur le squelette ont permis d'affiner encore un peu plus les caractéristiques de cet inconnu. En se basant sur les substances polluantes retrouvées dans ses os et sur le fait qu'il avait un régime riche en poisson, les chercheurs ont déterminé qu'il avait passé les jeunes années de sa vie dans le sud-est de la France, en Corse ou éventuellement en Suisse romande. Ils ont également conclu qu'il avait passé une partie de sa jeunesse dans une grande ville.

Cette analyse corrobore des témoignages recueillis en 2019 après la publication de son portrait-robot. Des habitants de la région du sud de l'Angleterre avaient affirmé avoir croisé cet homme en 2012. Selon eux, il avait campé dans leur champ en 2012 et il s'exprimait avec un "fort accent français". Locate International liste également quelques pistes basées sur ces témoignages : "l'homme de la grange" pourrait avoir servi dans l'armée française, avoir été sourd d'une oreille... et même avoir travaillé comme jardinier de l'actrice Catherine Deneuve.

"La clé pour résoudre ce mystère se trouve en France", a ainsi estimé Locate International, qui s'appuie sur quelque 300 bénévoles pour tenter de trouver des réponses dans ce genre de dossiers. Cette association a été sollicitée par la police locale anglaise afin de l'épauler sur cette enquête. Grâce à ses recherches, elle aurait déjà résolu une vingtaine d'affaires de ce type.