Kidnappé en plein jour, un homme retrouvé en vie dix jours plus tard

La scène, qui s'est déroulée en plein jour et a été filmée de bout en bout par un témoin, a laissé les habitants sous le choc. Le dimanche 8 janvier dernier, un homme était violemment enlevé devant l'église de Villeparisis, en Seine-et-Marne, par quatre individus, dont l'un portant un fusil à pompe à la main, certains agissant même à visage découvert. Pendant de longues minutes, la victime rouée de coups se débat, avant d'être emportée de force, enfermée dans le coffre d'une voiture qui prend ensuite la fuite. Elle a finalement été retrouvée saine et sauve et entendue par la police, a indiqué celle-ci à TF1info.

Une enquête flagrante du chef d’"enlèvement et séquestration en bande organisée" avait été ouverte par le parquet de Meaux. Après plusieurs jours d'investigations, passés à recouper les informations, la police judiciaire de la ville est parvenue à identifier cet homme. Les enquêteurs se sont rendus ce jeudi matin à son domicile d'Argenteuil, dans le Val-d'Oise, et l'ont ainsi retrouvé. Il n'a pas été placé en garde à vue mais a été entendu librement par les policiers, selon lesquels il se serait avéré plutôt bavard, tout en restant évasif sur l'identité de ses ravisseurs. À ce stade, aucune interpellation n'a eu lieu.