L'huile de friture usagée, nouvelle cible des voleurs

L'huile de tournesol est-il le nouvel or jaune ? En raison de la guerre en Ukraine, les prix ont flambé en Europe et notamment en France, et certains rayons de supermarché restent vides. Des difficultés d'approvisionnement qui font de cette denrée une cible de choix pour les cambrioleurs.

Depuis quelques semaines, les restaurateurs, qui en consomment des dizaines de litres par jour, sont victimes de vols en série. À Lesquin, dans le Nord, Samantha Pignon, cheffe de cuisine de "La Cave d'Hippolyte", a vu régulièrement disparaître ses bidons d'huile usagée, pendant plusieurs semaines. Après le service, le précieux liquide est effet transféré dans des cuves, situées derrière l'établissement, en attendant d'être recyclé. Il y a trois mois, la cuisinière constate pour la première fois que son restaurant est pris pour cible. "Le baril est ouvert et il est vide. C'est au moins 150 litres d'huile usagée", explique-t-elle au micro de TF1, dans la vidéo en tête de cet article. Soit l'équivalent de 7,5 bidons de 20 litres.