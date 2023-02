INFO TF1/LCI - Accident de Pierre Palmade : la vidéo d'une caméra embarquée remise à la police

Problème, les forces de l'ordre de ce commissariat ne disposaient pas de lecteur pour exploiter la vidéo. Ce n'est qu'au commissariat de la ville voisine, à Sevran, que les policiers ont pu lire et extraire ces précieuses secondes. La bande vidéo a été ensuite envoyée au service enquêteur. Par ailleurs, une réquisition judiciaire a été ordonnée pour récupérer les images de vidéoprotection des communes de Perthes en Gâtinais et de Cély-en-Bière. Pour l'heure, le commissariat de Melun reste en charge de l'enquête.

Les jours de Pierre Palmade, grièvement blessé, n'étaient plus en danger samedi, selon sa famille. En revanche, aucune information officielle n'était disponible dimanche sur l'état de santé de trois autres personnes grièvement blessées dans l'accident. Un homme d'une quarantaine d'année, sa belle-sœur trentenaire et le fils du conducteur, âgé de six ans, avaient été transportés vendredi soir avec un pronostic vital engagé dans différents hôpitaux de la région parisienne.