Imam Iquioussen en fuite : comment expliquer qu'une personne fichée S soit introuvable ?

Avant toute chose, il faut préciser que le "fichage S" n'existe pas réellement en tant que tel. Cette expression désigne en réalité un type de signalement pour des personnes inscrites au Fichier des Personnes Recherchées (FPR). Ce FPR, l'un des plus volumineux fichiers policiers français, compte pas moins de 620.000 fiches. Celles-ci sont catégorisées à l'aide de lettres, "les étrangers en situation irrégulière se trouveront ainsi fichés 'E', les débiteurs du Trésor Public fichés 'T' ou encore les enfants fugueurs 'M'", résume le doctorant en droit privé et sciences criminelles Yoann Nabat.

La lettre S est apposée sur la fiche des individus présentant un danger pour la sûreté de l'État. C'est le cas pour Hassan Iquioussen, et depuis 18 mois, comme l'a révélé le JDD. Soulignons sans tarder qu'il est loin d'être le seul à figurer parmi le FPR sous l'étiquette S : malgré une absence de chiffrage précis et récent, on estime qu'environ 20.000 personnes seraient "fichées S". Une part de ces profils concerne des personnes radicalisées et/ou en lien avec l'islamisme et le terrorisme, mais pas seulement. Des militants écologistes sont également recensés, tout comme des hooligans ou des militants violents proches de l'ultra-droite.