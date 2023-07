L'interdiction d'une manifestation contre les violences policières à Paris ce samedi confirmée par la justice

La justice conforte la préfecture de police de Paris dans sa décision. La manifestation contre les violences policières prévue à 15h ce samedi 15 juillet place de la République sera bien interdite. Le tribunal administratif de Paris a confirmé dans la matinée que ce rassemblement ne pourrait pas avoir lieu dans l'après-midi, comme cela était souhaité par une cinquantaine d'organisations dont La France insoumise, Europe-Écologie Les Verts et la CGT. Réunis avec une cinquantaine d'autres partis, syndicats et associations dans la "Coordination nationale contre les violences policières", ils avaient déjà regretté plus tôt dans la semaine une interdiction constituant, selon eux, une "tentative de museler l'expression politique des quartiers populaires".