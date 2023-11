L'oligarque russe Alexeï Kouzmitchev, proche de Poutine, mis en examen en France pour des soupçons de blanchiment

Les faits reprochés à Alexeï Kouzmitchev portent entre autres sur son patrimoine immobilier en France et des revenus non déclarés, selon une source proche du dossier. L'oligarque a acheté en 2012, pour 28 millions d'euros, un hôtel particulier de 1850 m2 à Paris, l'ancien siège du producteur français de vins et spiritueux Pernod-Ricard. Il a vu deux de ses yachts, "La Petite Ourse" et "La petite Ourse II", gelés en mars 2022 dans le cadre des sanctions prises par l'UE après l'invasion de l'Ukraine. D'une longueur respective de 24 mètres et 16,5 mètres, ces deux navires, amarrés à Antibes et Cannes (Alpes-Maritimes) à l'époque, ont une valeur de quatre et 1,2 million d'euros, selon une source proche du dossier à l'époque.