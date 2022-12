La campagne d'abandon des armes prolongée jusqu'au mardi 6 décembre en région parisienne

Les départements qui ont recueilli le plus d'armes, le plus souvent acquises par héritage, sont la Gironde, le Nord, le Finistère, le Pas-de-Calais et le Morbihan. Mais la région parisienne n'est pas en reste. A l'image d'un commissariat du 15ᵉ arrondissement de Paris où un policier fait le décompte du stock récupéré ces trois derniers jours devant les caméras de TF1. "On a des armes diverses et variées : un fusil de chasse, un colt 45, un Luger allemand, donc des armes de la Seconde guerre mondiale", dit-il dans la vidéo en tête de cet article.

Conséquence, l'opération va se poursuivre à Paris et dans les trois départements de petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) jusqu’à mardi, a indiqué la préfecture de police dans un tweet. "Ainsi, il sera possible pour les détenteurs de bonne foi d'une arme, acquise par héritage ou trouvée, de l'abandonner ou de l'enregistrer jusqu'au mardi 6 décembre inclus. Le numéro vert unique (0 805 014 005) - mis en place afin de permettre la collecte des armes à domicile, sur rendez-vous, reste donc joignable jusqu'à cette date", précise-t-elle. Tout en ajoutant que "dans les départements de petite couronne, l'usager pourra également se déplacer au commissariat si ce dernier est équipé d'un parking sécurisé".