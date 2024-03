"La cavale n'existe plus" : le "roi de l'arnaque" Marco Mouly se rend au tribunal en vue de son incarcération

Surnommé le "roi de l'arnaque", Marco Mouly a renoncé à aller "en cavale" après la révocation partielle de son sursis ordonnée vendredi. Cette figure de l'escroquerie géante à la TVA sur le marché du carbone s'est rendue mercredi au tribunal judiciaire de Paris.

"J’en veux à la société. Je me tiens à carreau et voilà qu’on me ressort une affaire de 1998 ! Bah ouais, je défie la police", avait annoncé Marco Mouly vendredi 8 mars, après l'annonce de la révocation partielle à hauteur de 18 mois d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Celui que l'on surnomme le "roi de l'arnaque" a rapidement rétropédalé puisqu'il s'est rendu mercredi au tribunal judiciaire de Paris en vue de son incarcération. "Je ne vais pas en cavale, je me rends, la cavale n'existe plus", a-t-il déclaré à la presse à son arrivée. "L'estomac est là, ça fait flipper d'aller en prison. C'est un peu dur pour moi d'aller en prison" alors que "la procédure a 30 ans", a-t-il ajouté, lesté de deux gros sacs de voyage.

Un "emploi fictif" et une amende non payée

Pour rappel, une juge d'application des peines a récemment ordonné la révocation partielle à hauteur de 18 mois d'une peine de trois ans d'emprisonnement, prononcée en avril 2019 par la cour d'appel de Paris, pour escroquerie réalisée en bande organisée courant 1998 et 1999. L'intéressé a failli à plusieurs de ses obligations fixées par la justice, a estimé la magistrate. Ainsi, il occupait "un emploi fictif" de community manager, selon la juge, et "il a fourni à la justice des fausses fiches de paie, sur fond d'organisation bien huilée", alors qu'il devait trouver un travail.

En parallèle, celui qui a joué un rôle clé dans l'escroquerie géante à la TVA sur le marché du carbone n'a pas réglé en totalité l'amende à laquelle il a été condamné, la juge notant un reliquat de 11.569 euros sur une amende de 15.000 euros. Dans le cadre d'autres affaires, d'autres sommes très importantes n'ont pas non plus été réglées, précise la décision.

À noter que fin juin 2017, Marco Mouly et Arnaud Mimran avaient déjà été condamnés en appel à huit ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende dans l'affaire dite de la "taxe carbone". Avec les autres principaux prévenus du dossier, ils avaient été condamnés à verser 283 millions d'euros de dommages et intérêts à l'État. Marco Mouly évolue, toutefois, en semi-liberté depuis avril 2020.