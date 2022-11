La Défense : la préfecture alerte sur un exercice de sécurité ce mercredi

"L'exercice ne générera pas de contraintes particulières pour les riverains, mais son déploiement pourrait soulever des interrogations, anticipe la préfecture.

De nombreux moyens seront déployés avec notamment véhicules de police et de secours ainsi que de nombreuses personnes en uniforme et "afin de rendre cet exercice le plus réaliste, plus de 50 figurants dont certains grimés seront présents à proximité du commissariat de la Défense et du Jardin de la Place Basse".

Une dizaine d’exercices de sécurité civile est organisée chaque année par les services de la préfecture sur l’ensemble du département afin de permettre à tous les acteurs de la gestion de crise de s’entraîner en cas d’évènement grave (catastrophe naturelle, accident industriel, acte terroriste…).