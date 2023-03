Disparition de Leslie et Kevin : un troisième homme mis en examen, ce que l'on sait sur l'affaire

Peintre en bâtiment à son compte et passionnée d'animaux, Leslie, brune menue aux yeux marrons avec un tatouage sur la joue droite et des piercings, est "un petit Zébulon, très sociable et souriante, avec une énergie phénoménale", ont décrit à l'AFP sa belle-mère, Émilie Cardré, et son père, Patrick Hoorelbeke. Passionné de pêche et de chasse, Kevin, grand mince aux cheveux courts châtains et yeux bleus, tatoué lui aussi, a travaillé dans la restauration et sur des marchés. Ils étaient ensemble depuis trois semaines et avaient chacun "des projets" professionnels, selon leurs entourages.

"C'est des jeunes sans problème, ils n'ont pas d'ennemis", affirmait début janvier Karine Prat, la belle-mère de Kevin. Selon elle, ils ont peut-être fait "une mauvaise rencontre" mais "un départ volontaire, c'est impossible." Les proches de Leslie n'y croyaient pas non plus. "La séquestration et l'enlèvement, c'est notre conviction depuis le départ, disaient-ils. Il y a bien un but à ça, et à part l'argent on voit pas trop."