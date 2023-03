La dissolution de la BRAV-M "pas à l'ordre du jour", selon le préfet de police

Le préfet de police réagissait à la mise en cause de la brigade de répression de l'action violente motorisée (BRAV-M) dans un enregistrement audio, où des policiers menacent et insultent des manifestants le 20 mars dernier, à Paris. Depuis, ce dernier a annoncé avoir saisi l'IGPN, la police des polices, des faits présumés. Deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes cette semaine et confiées à l'IGPN à la suite de deux plaintes visant des policiers de la BRAV-M.