La fille de Raquel Garrido et d'Alexis Corbière en garde à vue pour "apologie du terrorisme"

La fille des députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière a été placée en garde à vue pour "apologie du terrorisme". Elle a été convoquée mardi matin à Paris, selon des informations du "Parisien", confirmées par TF1-LCI.

Des propos antisémites dans le viseur de la justice. La fille des députés de La France insoumise Raquel Garrido et Alexis Corbière a été placée en garde à vue mardi matin, selon des informations du Parisien confirmées par TF1-LCI. Elle a été arrêtée pour "apologie du terrorisme" et "provocation publique et directe non suivie d'effet de commettre des atteintes volontaires à la vie".

Selon nos informations, la jeune femme de 22 ans a été convoquée mardi matin dans les locaux de la Brigade de répression de la délinquance aux personnes, à Paris. La justice lui reproche une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux fin 2023, dans laquelle elle affirme "assumer" d'être "antisémite", d'après Le Parisien.