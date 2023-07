La France met fin aux rapatriements collectifs de femmes de djihadistes et de leurs enfants

Ces Françaises s'étaient rendues volontairement dans les territoires contrôlés par les groupes djihadistes en zone irako-syrienne et avaient été capturées au moment de la chute de l'organisation État islamique (EI) en 2019. Tout adulte qui a rejoint la zone irako-syrienne et qui y est resté fait l'objet d'une procédure judiciaire. La question de leur rapatriement est sensible dans de nombreux pays, particulièrement en France, frappée par des attentats djihadistes fomentés par l'EI, notamment en 2015.

La France avait opté jusqu'à l'été 2022 pour un rapatriement ciblé d'enfants orphelins ou de mineurs dont les mères avaient accepté de renoncer à leurs droits parentaux. Il y a tout juste un an, elle a mis fin à cette politique du "cas par cas", qui lui a valu d'être condamnée par des instances internationales et blâmées par des organismes consultatifs français. En juillet 2022, elle avait procédé à la première opération de rapatriement collectif d'ampleur, avant celle d'octobre, puis de janvier derniers.

"Il reste dans ces camps une centaine d'enfants qui ne connaissent que la fange, les barbelés et la violence", a affirmé mardi Marie Dosé, avocate de familles de femmes et d'enfants retenus dans les camps du nord-est syrien. Selon elle, Paris "a les moyens d'imposer le retour de ces enfants, qui peuvent tout à fait être conduits avec leurs mères au Kurdistan irakien en vue de leur expulsion vers la France, que ce retour soit ou non accepté par ces femmes".