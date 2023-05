La grand-tante de Leslie Hoorelbeke soupçonnée d'être impliquée dans une affaire de meurtre remontant à 1995

En juin 1995, cette femme âgée de 37 ans avait disparu après avoir quitté son travail dans les Yvelines. Son corps sans vie, décapité et démembré, avait été retrouvé quelques jours plus tard dans une malle flottant dans la Seine, près des Andelys (Eure). Marie-Thérèse G., 77 ans, qui s'est constituée partie civile dans le dossier Leslie et Kévin, est soupçonnée d’avoir commandité le meurtre de cette trentenaire et plusieurs mobiles sont envisagés.

Comme le rappellent nos confrères, en 1995, Corinne Di Dio était séparée de son concubin, Antonio M. "qui n’était autre que le beau-fils de Marie-Thérèse G." "Le couple avait eu un garçon ensemble et se déchirait sur la garde, au point que Corinne Di Dio avait porté plainte contre son ex-conjoint pour enlèvement d’enfant, ce qui avait conduit à sa brève incarcération au début des années 1990. Marie-Thérèse G. avait pour habitude de garder leur fils quand les disputes faisaient rage", mentionne le quotidien.