La journaliste Ariane Lavrilleux en garde à vue pour une enquête sur une opération française en Égypte

Une journaliste du média d’investigation Disclose a été placée en garde à vue le 19 septembre à l’hôtel de police de Marseille et son domicile a été perquisitionnée. Ariane Lavrilleux est mise en cause par la DGSI, le renseignement intérieur français, pour ses enquêtes menées sur les liens troubles entre la France et l’Égypte. Une source proche du dossier a confirmé à nos confrères de l'AFP qu'une juge d'instruction menait ces opérations "compte tenu de son statut de journaliste".