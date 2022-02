La loi facilitant le changement de nom adoptée par le Parlement

Cette loi "permettra de faire cesser des souffrances, d'apaiser des familles", a plaidé son auteur Patrick Vignal. De son côté, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a salué devant l'hémicycle une loi "magnifique", synonyme de "simplification, de liberté et d'égalité".

Ce texte "résonne dans mon histoire personnelle", avait-il confié à Elle en décembre dernier. "Mon père est mort quand j'étais petit garçon. J'ai été élevé seul par ma mère" et "ai donc souhaité accoler à mon nom le sien. Les choses ont été facilitées parce que j'étais un avocat connu sous le nom Dupond-Moretti". Et d'ajouter : "C'est une injustice pour tous ceux qui ne sont pas dans ma situation et qui n'ont pas connu la notoriété. Ce texte répare une injustice."