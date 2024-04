La magistrate soupçonnée de liens avec le banditisme corse libérée sous contrôle judiciaire

Jusqu'ici en détention provisoire, la magistrate Hélène Gerhards va être remise en liberté. Soupçonnée de liens avec le banditisme corse, celle-ci va être placée sous contrôle judiciaire et aura l'interdiction d'exercer.

Hélène Gerhards a obtenu sa demande de remis en liberté ce mercredi, demandée la veille devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette magistrate d'Agen est soupçonnée de liens avec des figures liées au banditisme corse, lorsqu'elle exerçait en tant que juge sur l'île, de 2010 à 2016.

Une interdiction d'exercer et d'aller en Corse

Si la chambre d'Appel a accepté sa remise en liberté, elle a aussi demandé son contrôle judiciaire, assorti de plusieurs interdictions : celle d'exercer sa profession d'abord, mais aussi celle d'entrer en contact avec les protagonistes de l'enquête et se rendre en Corse. "Cette décision de remise en liberté est un immense soulagement et un long travail va pouvoir débuter pour faire la démonstration de son innocence", a souligné Yann Le Bras, l'un des avocats de la magistrate, à l'AFP. Début avril, Hélène Gerhards a été mise en examen puis écrouée pour 11 chefs d'inculpation, et notamment pour détournement de fonds publics et faux en écriture publique par un dépositaire de l'autorité publique.

Au cœur de l'enquête, les liens supposés entre celle qui fut magistrate en Corse entre 2010 et 2016 et plusieurs figures proches du banditisme corse. Les enquêteurs s'intéressent également à une villa lui appartenant à Pietrosella (Corse-du-Sud), achetée 600.000 euros en 2011 et valant plus de 2 millions en 2022 à sa revente. Ils soupçonnent la magistrate d'avoir, en échange de travaux sur sa demeure, "rendu des services", notamment des informations sur des procédures judiciaires en cours et des conseils juridiques.