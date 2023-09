Manche : un mort et deux blessés dans une violente explosion

Si les causes de l'accident n'ont pas été communiquées par les autorités, des éléments recueillis par TF1/LCI permettent d'avancer la thèse d'un produit indéterminé qui aurait été ajouté à un feu, allumé par les personnes impliquées. L'enquête, ajoute la préfecture, aura pour mission de "déterminer les causes exactes de l'explosion". Il est précisé que le souffle de l'explosion a touché un pavillon voisin (non occupé), ainsi qu'un hangar agricole. Une déviation a été mise en place suite à la fermeture de la route adjacente, la D974.