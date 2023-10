La mère mineure du nouveau-né retrouvé dans une poubelle à Rennes mise en examen pour "tentative de meurtre"

Durant la garde à vue, la jeune mère a reconnu les faits. Plus d’une semaine après la découverte d’un nouveau-né toujours en vie dans une poubelle à Rennes, sa mère, mineure et âgée de 17 ans, a été mise en examen pour "tentative de meurtre" et placée en détention provisoire ce samedi soir, a appris l’AFP auprès du parquet.