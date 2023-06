Visé par une enquête pour "des faits de nature sexuelle", l'évêque de La Rochelle demande sa "mise en retrait"

Dans un communiqué publié sur le site du diocèse, Mgr Colomb, ancien supérieur général des MEP (2010-2016), indique qu'il n'a "à ce jour, été contacté par aucun enquêteur" et "exprime sa stupéfaction et son incompréhension face à ces allégations calomnieuses et les dément vigoureusement".

Toutefois, "pour pouvoir préparer sa défense et préserver le diocèse de La Rochelle, Mgr Colomb a pris la décision de demander au Pape de le mettre en retrait le temps de l'enquête, tout en demeurant évêque de La Rochelle", ajoute le communiqué. "Un administrateur devrait être nommé pour s'occuper de notre diocèse pendant cette période."