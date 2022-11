La Suisse émet un avis d'enlèvement concernant un père et ses deux enfants susceptibles d'être en France

La police cantonale de Genève n'a pas donné de précision sur le véhicule du suspect, ni sur le contexte de ce possible enlèvement. Elle n'a pas voulu non plus donner d'éléments sur la possibilité que cet homme soit armé.

Le signalement des trois personnes recherchées est en revanche précis. Laurent V., est né le 17 février 1972 en Suisse. Il mesure entre 1,70 et 1,75 m. Il a les cheveux grisonnants en pics, les yeux bruns et il est svelte. Il serait possiblement habillé tout en noir.

Julie V. est née le 2 mars 2015 en Suisse. Elle mesure entre 1,30 et 1,40 m. Elle a les cheveux blonds vénitiens, longs, lisses et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un pull vert/turquoise, un pantalon legging en velours couleur ocre et des boucles d'oreille en forme de cerises. Elle porte des lunettes de vue avec monture dorée avec des petites fleurs sur les branches.

Milo V. est né le 11 avril 2017 en Suisse. Il mesure 1,15 m environ. Il a les cheveux châtain clair, lisses et courts et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un jean et un sweat-shirt gris chiné.

Toute personne ayant vu cet individu et/ou ses enfants est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au + 41 22 427 75 10 ou avec les services d'urgences 112/117.