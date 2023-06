La xylazine, ou "drogue du zombie", a-t-elle débarqué en France ?

La publication diffusée sur Twitter par un compte "certifié" ce dimanche 18 juin est on ne peut plus claire. "La drogue du zombie continue d'envahir la France." Pour preuve, un montage dans lequel se multiplient les vidéos de consommateurs de cette drogue mortelle, vendue au coût dérisoire de six euros le kilo. La voix qui commente les images indique qu'un "premier cas" a été détecté à Toulouse "le mois dernier" et que désormais, la xylazine "est officiellement considérée comme une menace émergente en France". "On a retrouvé des personnes sous l'influence de cette drogue dans plein d'autres villes : Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Lille", assure la voix, images à l'appui.

Pour en savoir plus, nous avons commencé par chercher la source de la vidéo. Si le compte Twitter fait référence à une chaine Telegram, les textes à l'image et la voix robotique rappellent plutôt l'esthétique prisée par les utilisateurs sur TikTok. Et c'est justement en cherchant le mot "zombie" sur le réseau social préféré des adolescents que nous en avons retrouvé la trace. Publiée le 9 juin, elle a récolté à ce jour plus de 7 millions de vues. Or, c'est aussi sur cette plateforme, avec le même mot-clé, que nous avons repéré d'autres vidéos, utilisant exactement les mêmes images. Comme celle-ci, mise en ligne le 26 mars, qui illustre précisément l'impact de cette drogue ... aux États-Unis.