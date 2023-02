La sanction record de 400 millions d'euros infligée aux Laboratoires Novartis et Roche annulée

A rebours de l'Autorité de la Concurrence, la Cour d'appel de Paris a considéré qu'à compter de 2011 et l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation, l'Avastin devait être considéré comme hors marché pour le traitement de la DMLA. La justice en a déduit "qu'aucun comportement d'éviction" ne pouvait être reproché sur une période où l'Avastin et le Lucentis "ne pouvaient se faire valablement concurrence". Par ailleurs, elle a estimé que la communication du groupe Novartis, pendant la période retenue, avait été "mesurée dans son ton" et n'avait pas été dénigrante, et que celle des groupes Novartis et Roche "n'avait pas été alarmiste voire trompeuse".