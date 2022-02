La tuerie de Chevaline bientôt résolue ?

Les trois enquêteurs qui travaillent sur le dossier à temps plein ont "décidé de tout reprendre depuis le début, de vérifier tous les scellés", a expliqué la procureure, qui a refusé de voir cette affaire comme un "cold case", terme par lequel on désigne une affaire non classée mais délaissée. Selon elle, "il y a des gardes à vue régulières dans ce dossier, afin de fermer les portes les unes après les autres".

Mi-janvier, un témoin avait été placé en garde à vue avant d'être rapidement libéré et mis hors de cause. Ses explications et les vérifications opérées ont permis d'écarter son éventuelle participation aux faits.