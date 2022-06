Décès de quatre lycéens dans un lac du Jura : "Aucune suite judiciaire ne sera donnée"

Un enregistrement de vidéo surveillance a permis d'établir que "quelques mètres avant l'accident, le véhicule circulait à une vitesse adaptée à ce que paraissait être l'état de la chaussée". Et les examens toxicologiques ont montré que "la conductrice n'avait pas consommé de produit susceptible d'affecter sa vigilance ou ses capacités à la conduite", ajoute le procureur.

L'enquête de gendarmerie a démontré que "la perte de contrôle du véhicule était imputable à la présence d'une importante couche de glace recouvrant l'intégralité de la chaussée - restée abritée du soleil toute la journée -, sans toutefois que la présence de cette glace n'ait pu être détectée par la conductrice ou les autres occupants de la voiture", selon le procureur.

"La perte d'adhérence du véhicule était irrécupérable malgré la faible vitesse", souligne-t-il.

La voiture, conduite par une jeune femme de 18 ans, avait glissé sur la route avant de basculer dans un dévers et de tomber à l'envers dans le lac de Chalain. Les trois passagers décédés ont "sans doute été assommés et/ou désorientés par le choc et le retournement du véhicule" et ont succombé "à une hypothermie fulgurante entraînant leur noyade", selon le procureur.

Les cinq jeunes, âgés de 15 à 18 ans, étaient scolarisés au lycée de Champagnole, commune jurassienne située à une vingtaine de kilomètres des lieux de l'accident.