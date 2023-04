Lamborghini, Rolex, sacs Vuitton… Des biens saisis aux trafiquants de drogues mis aux enchères mardi

Voitures, montres de luxe, vêtements griffés… Une vente aux enchères de 277 lots saisis dans des affaires de trafic de stupéfiants doit avoir lieu, mardi 25 avril, à la cour d'appel de Paris. Elle débutera à 13h30, en ligne et dans la salle dite des "grands procès", selon un communiqué de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). Cette vaste salle d'audience a été construite dans le palais de justice historique de la capitale pour accueillir notamment le procès des attentats du 13 novembre 2015 et il s'y tient actuellement le procès de l'affaire du Mediator.

Les lots du catalogue ont tous été saisis par la justice à des personnes soupçonnées ou condamnées pour trafic de stupéfiants. Ils sont considérés comme ayant été acquis avec l'argent de ces infractions. 25 véhicules sont vendus, dont une Lamborghini mise à prix à 160.000 euros, mais aussi des motos, des quads et des vélos, des consoles de jeux et des aspirateurs, du mobilier, des vêtements et de la maroquinerie de marque comme un pyjama Dior, des chaussures Louboutin et des sacs Vuitton, des montres Rolex (mises à prix jusqu'à 8000 euros), des pièces d'or et des bijoux… Le montant total des mises à prix atteint près de 700.000 euros, mais d'autres biens, tels des bateaux et voitures - doivent en sus être vendus en Outre-mer.