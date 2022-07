Landes : disparition inquiétante d'un adolescent de 16 ans, un appel à témoins lancé

De type caucasien et de corpulence normale, Illan mesure 1 mètre 80 et a les yeux bleus, indique la gendarmerie. Ses cheveux sont courts, de couleur châtain foncé, précise-t-elle, relayant une photo du mineur disparu le temps des recherches. D'après les forces de l'ordre, l'adolescent porte un pantalon court foncé, un pull à capuche noir et des baskets type air-max grises.

"Toutes les personnes susceptibles de fournir des informations sont invitées à contacter la brigade de gendarmerie de Montfort en Chalosse", au nord de Donzacq. Elle est joignable au 05.58.98.59.63.