Landes : alertés par une odeur, ils découvrent un corps calciné dans un champ

Un cadavre brûlé a été retrouvé dimanche dans un champ de Saint-Vincent-de-Paul (Landes). Ce sont des habitants qui ont donné l'alerte après avoir senti une odeur suspecte. Une enquête a été ouverte.

C'est une odeur nauséabonde dimanche soir vers 19 heures qui a alerté plusieurs habitants de la commune de Saint-Vincent-de-Paul, au nord-est de Dax, dans les Landes. Dérangés par celle-ci, certains d'entre eux ont décidé de s'en approcher pour établir sa provenance.

Arrivés dans un champ, ceux-ci ont découvert avec stupéfaction un corps calciné dans un champ, rapporte Sud Ouest."Le cadavre se trouvait à une trentaine de mètres de la route et à une cinquantaine de mètres de la première habitation", précise à TF1info Henri Bédat, maire de Saint-Vincent-de-Paul.

Une plaie au niveau du cou

Les secours ont été immédiatement appelés. Dans la soirée, des techniciens en identification criminelle étaient sur le site. Un hélicoptère a également survolé le secteur pour tenter de retrouver d'éventuels indices et une enquête de voisinage a été effectuée dans la soirée.

Selon les informations du quotidien, en plus d’avoir été brûlé, le corps portait une plaie au niveau du cou. "Nous ne savons absolument pas qui est la victime. Une autopsie doit être réalisée pour l'identifier et déterminer les causes de la mort", indique l'édile à TF1info. Ce dernier nous précise par ailleurs qu'aucune disparition inquiétante n'a été signalée ces derniers temps sur le secteur. "Ce lundi matin, une quarantaine de gendarmes sont sur place pour mener des investigations", nous dit également Henri Bédat.

Contacté ce lundi matin par TF1info, le parquet de Dax, qui a ouvert une enquête, n'avait pas encore répondu à notre demande d'information sur cette affaire.