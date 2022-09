Landes : un homme mis en examen pour le meurtre d'un kinésithérapeute retrouvé calciné

Le mis en cause, âgé de 21 ans, "a fait l’objet de placements durant sa minorité". "Il résidait jusqu’au jour des faits dans l’agglomération montoise. Il est connu des services de santé pour une pathologie psychiatrique. Deux condamnations judiciaires en 2015 et en 2022 ont été par le passé prononcées à son encontre pour des faits de violence, la plus récente étant de nature contraventionnelle", détaille le parquet.

Une information judiciaire a été ouverte du chef de meurtre et de dégradation du bien d’autrui par moyens dangereux. Le mis en examen étant quant à lui placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Gradignan.