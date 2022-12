Il avait drogué une ex-collaboratrice : l'ex-patron de l'Institut Montaigne condamné

Les faits sont finalement requalifiés. L'ex-directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorgne, a été condamné, ce jeudi 8 décembre à Paris, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 euros d'amende pour avoir drogué à son insu son ancienne belle-sœur et collaboratrice lors d'une soirée en février dernier. Le tribunal correctionnel a considéré que Laurent Bigorgne, un proche d'Emmanuel Macron, avait administré cette drogue "afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle", requalifiant ainsi les faits.

La peine prononcée est en-deçà des réquisitions du parquet, qui avait demandé le 10 novembre dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et une obligation de soins, sans retenir l'intention sexuelle. L'ancien tout-puissant patron du think tank libéral était absent au délibéré. Son avocat, Me Sébastien Schapira, a annoncé qu'il allait "immédiatement" faire appel de cette "décision insensée, incohérente". "C'est une reconnaissance de ce qui s'est passé et des faits, et une reconnaissance complète", a salué son ex-belle-sœur, Sophie Conrad après le délibéré.