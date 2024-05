Explosion dans un lycée de Laval : près de 1000 élèves évacués, une enquête ouverte

Une explosion a retenti ce jeudi dans l'enceinte du lycée Douanier Rousseau à Laval (Mayenne). Près d'un millier d'élèves et d'enseignants ont été évacués et trois personnes prises en charge par les secours. Une enquête a été ouverte pour "dégradation par un moyen dangereux pour les personnes".

Les conséquences auraient pu être graves. Ce jeudi matin vers 9h15, une explosion a retenti dans le couloir de l'un des bâtiments du lycée Douanier Rousseau à Laval (Mayenne). Près d'un millier d'élèves et de professeurs ont été évacués suite à cette explosion qui n'a fait aucun blessé direct et provoqué seulement de légers dégâts.

"Une bouteille avec du liquide et du papier aluminium"

"Trois personnes ont été prises en charge par les secours et conduites à l’hôpital de Laval pour contrôle : l’une qui a été incommodée par les fumées et les deux autres qui ont connu un état de stress", indique la procureure de la République de Laval Anne-Lyse Jarthon à TF1info, précisant que l'explosion provient "d'une bouteille avec du liquide et du papier aluminium".

Une enquête de flagrance a été ouverte par le parquet pour "dégradation par un moyen dangereux pour les personnes". Un délit pour lequel le Code pénal prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende. Les investigations ont été confiées au commissariat de police de Laval et à la police judiciaire d’Angers.