Le 6 février 1998, le jour où… le préfet Érignac fut assassiné

Trois jours plus tard, le 9 février, un groupe anonyme revendique ce meurtre. Mais l'enquête fait d'abord fausse route. Deux militants nationalistes sont interpellés et passent de longs mois en prison, avant d'être relâchés. Le 21 mai 1999, quatre hommes sont arrêtés et passent aux aveux. Un mandat d'arrêt est lancé contre un cinquième, Yvan Colonna, qui devient l'homme le plus recherché de France. Il est finalement interpellé le 4 juillet 2003, dans une bergerie près du village d'Olmeto (Corse-du-Sud).