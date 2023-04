Le célèbre pénaliste Hervé Temime, avocat de Bernard Tapie et Roman Polanski, est décédé

Une pluie d'hommage lui est rendu depuis l'annonce de son décès. "Énormément de tristesse et de chagrin. Je pense à nos moments de partage et j’entends ton rire. Herve Temime était un monument d’avocat. C’est trop tôt et injuste. Toutes mes condoléances à sa famille et ses associé(e)s. Reposes en paix Hervé" a réagi Franck Berton, grand pénaliste lui aussi.

"C’est avec une immense tristesse que j’apprends la mort d’Herve Temime. Il était un géant dans notre profession. Sa voix nous manquera. Toutes mes pensées à sa famille et aux siens", témoigne Francis Szpiner, avocat, maire du 16e arrondissement et ami du défunt.

"L’hécatombe des meilleurs du barreau continue. J’avais pour Hervé Temime la plus grande admiration pour son infinie compétence, sa passion de défendre, son honnêteté intellectuelle et son intégrité morale. Jamais son amitié sans esbroufe ne m’a manqué. Un maître!", écrit Philippe Bilger, juge d'instruction puis avocat général, qui fait également référence à la mort récente de Pierre Haïk, l'un des plus grands avocats pénalistes.