Le CHU de Rennes visé par une cyberattaque

Selon le Télégramme et Ouest France, l'alerte a été donnée mercredi en début de soirée et une cellule de crise a été rapidement mise en place. Le site internet du CHU de Rennes n'était toujours pas accessible jeudi matin. Les messageries et l'intranet sont également affectés, selon les deux quotidiens bretons. La direction de l'établissement n'était pas joignable en début de journée.