Le conducteur tente d'écraser un loup : 8000 euros d'amende

Côté parties civiles, l'association de défense des animaux One Voice s'est dite "satisfaite" de la décision du tribunal. "Tourmenter les loups et tenter de les tuer est répréhensible. Notre regard sur les animaux doit changer", a-t-elle écrit dans un communiqué. Selon la loi française, la "tentative de destruction illicite d'une espèce protégée" est un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.