Le Conseil d'Etat suspend l'interdiction de la vente des fleurs de cannabis

Une première victoire. Saisi par des acteurs de la filière, le Conseil d'État a suspendu lundi l'arrêté du gouvernement interdisant la vente de la fleur et de la feuille de chanvre chargée en CBD. Cette molécule, issue du cannabis, est non-psychotrope. Dans son ordonnance, l'instance a estimé qu'il "ne résulte pas de l'instruction [...] que les fleurs et feuilles de chanvre dont la teneur en THC n'est pas supérieure à 0,30% revêtiraient un degré de nocivité pour la santé justifiant une mesure d'interdiction générale et absolue de leur vente aux consommateurs et de leur consommation".

La décision est, pour l'instant, "provisoire". La plus haute juridiction administrative doit encore "se prononcer définitivement au fond sur la légalité de l'arrêté contesté". Mais, en attendant, c'est le soulagement qui prédomine chez les acteurs du secteur. "Pour nous c'était une épine dans le pied. On était aux abois et ça remettait en cause toute la filière. L'horizon se dégage mais tout reste à faire", se satisfait Aurélien Delecroix, président du syndicat du chanvre, l'une des parties requérantes. "Le ministère a essayé de défendre un argument de santé publique qui de toute façon ne tenait pas la route", estime, de son côté, Me Uzan-Sarano, conseil du syndicat du chanvre, auprès de l'AFP. Xavier Pizarro, avocat de l'Union des professionnels du CBD, a pour sa part salué une décision qui témoigne d'une "maîtrise du droit européen, là où le gouvernement veut faire un coup politique".