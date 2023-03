Disparition d'Aurélien à Rouen : le corps repêché dans la Seine à Caumont est celui du jeune homme

C'est à 27 kilomètres du lieu de la disparition et un peu plus d'un mois et demi après les faits que la dépouille a été retrouvée. Mardi dernier, un corps a été repêché dans la Seine à hauteur de Caumont, dans l'Eure.

Le lendemain, le parquet de Rouen s’était saisi de l’enquête relative à la découverte de ce cadavre "dans la mesure où ce dernier était porteur d’une tenue vestimentaire correspondant à celle d’Aurélien Chanu lors de sa disparition, ainsi que de la carte bancaire du jeune homme", a fait savoir jeudi soir Frédéric Teillet, procureur de la République de Rouen dans un communiqué. Ce jeune homme âgé de 28 ans s'était volatilisé dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 janvier après une soirée en boîte de nuit à Rouen avec des amis.

"L'autopsie pratiquée jeudi a par ailleurs permis de constater la présence sur le corps d’un tatouage caractéristique qu’Aurélien Chanu portait à un avant-bras, de sorte que son identité est désormais confirmée sans qu’il soit besoin de procéder à des analyses ADN", a ajouté le magistrat.