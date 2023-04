Le département de Saône-et-Loire victime d'une "arnaque au président" : 350.000 euros détournés

Le département de Saône-et-Loire a été victime d'une arnaque qui a permis de détourner le virement destiné à une subvention de 350.000 euros, a-t-on appris auprès du parquet de Mâcon, et du conseil départemental. Une enquête pour escroquerie et blanchiment en bande organisée a été ouverte et confiée dès vendredi à la police judiciaire de Lyon.

Le conseil départemental avait récemment voté une subvention pour l'organisation du futur congrès national des sapeurs-pompiers, qui doit se tenir l'an prochain à Mâcon. C'est au cours du virement de la somme à l'association créée pour porter le congrès, que les escrocs ont opéré : "Il y a eu une arnaque au niveau du RIB" et la somme a été transférée vers un faux destinataire, a expliqué le président du conseil départemental André Accary à l'AFP.