Le député insoumis Carlos Martens Bilongo visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale

Un député LFI dans le viseur de la justice. Une enquête a été ouverte à l'encontre du parlementaire Carlos Martens Bilongo pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux, a indiqué jeudi 11 mai à TF1info le parquet de Pontoise, confirmant une information de l'AFP et de BFMTV. Il est également mis en cause pour manquement de déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Selon BFMTV, l'Insoumis de 32 ans est soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200.000 euros aux autorités sur une période allant de 2018 à 2022 et fait l'objet d'une procédure ouverte mi-avril suite à un signalement de Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy. Le parquet de Pontoise n'a pas souhaité communiquer davantage de détails sur l'enquête. Sollicité par l'AFP, le député du Val-d'Oise n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Enseignant impliqué dans le monde associatif, Carlos Martens Bilongo a été élu en juin 2022 sous l'étiquette de la Nupes, mettant fin aux 14 années de mandat du baron local François Pupponi, figure socialiste du Val-d'Oise qui avait rejoint le parti présidentiel.