Le député LaREM Thierry Solère mis en examen pour cinq nouvelles infractions

L'actuel conseiller politique du président de la République a également été mis en examen pour "trafic d'influence passif", soupçonné d'avoir "usé de son influence en vue de faire obtenir des marchés" à des sociétés immobilières entre 2007 et 2017 et à une société de conseil entre 2011 et 2012. Enfin, la justice reproche au parlementaire le détournement de ses frais de mandat entre 2012 et 2019.