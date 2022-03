Le gouvernement annule une subvention au laboratoire Servier

La ministre Agnès Pannier-Runacher s'en est excusée à demi-mot dans une lettre aux familles de victimes. Elle y explique l'annulation de la subvention était nécessaire "compte tenu de l'émotion suscitée par cette décision".

En mars 2021, Servier a été reconnu coupable de "tromperie aggravée" et "homicides et blessures involontaires". Le parquet de Paris et Servier ont fait appel de cette condamnation. L'affaire est toujours en justice, le parquet de Paris et Servier ayant fait appel de la condamnation.